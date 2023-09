Ha iniziato a dipingere all'età della “maturità”. È nata ed è affezionata in modo viscerale a Vulcano, tanto che la sua arte è fortemente influenzata dal paesaggio vulcanico, che è rappresentato nei suoi dipinti in modo suggestivo.

Tiziana Aiello è una pittrice autodidatta che vive e lavora a Vulcano, una piccola isola vulcanica delle Eolie in Sicilia.

Tiziana Aiello ha una profonda comprensione della vita sull'isola, e le sue opere catturano l'essenza della vita a Vulcano in un modo che è, sia realistico che astratto. Quindi sono spesso raffigurati con un senso di movimento e vitalità.

La sua arte è caratterizzata da un uso intenso del colore e da un'attenzione alla natura. Le sue opere sono spesso ispirate ai paesaggi e ai fenomeni naturali di Vulcano, come le eruzioni vulcaniche, le rocce e le spiagge nere. Aiello usa una varietà di tecniche e materiali, tra cui olio, acrilico, acquerello. I suoi dipinti sono spesso di grandi dimensioni e ritraggono scene di Vulcano, come, il cratere e le spiagge.

Aiello è anche interessata alla natura morta e alla figura umana. Tiziana ha un talento speciale per catturare l'essenza delle persone e delle cose. I suoi lavori sono caratterizzati da un'empatia e una comprensione profonda. Ha studiato le opere di altri artisti, ma ha sempre cercato di trovare un proprio linguaggio espressivo.

In un'intervista, Tiziana Aiello ha dichiarato che la sua arte è un modo per esprimere la sua passione per la natura e per la sua terra. Dice che dipinge per “catturare la bellezza del mondo che ci circonda”. “Anciove” a parte! Le anciove, oltre che per accompagnare gli antipasti, sono molto richieste e apprezzate.





VIDEO VULCANO



Tiziana Aiello è una pittrice di talento che ha contribuito a promuovere l'arte siciliana. I suoi dipinti sono stati esposti in numerose mostre personali e collettive e sta guadagnando sempre più notorietà. Le opere di Tiziana Aiello sono un contributo prezioso alla cultura dell'isola di Vulcano. Il suo lavoro è un riflesso della sua profonda passione per l'arte e per la vita sull'isola.

È una figura importante nell'arte contemporanea siciliana. La sua arte è un'espressione autentica della sua passione per la natura e la bellezza di Vulcano.





*_©Angelo Antonio Messina