Premio La Calcina John Ruskin: tanti scritti d architettura di grande spessore

Più di quanto ci si aspettava. Più di quanto era plausibile attendersi. In un solo mese da quando è stata lanciata la Call del Premio Letterario La Calcina John Ruskin sono arrivati al sito predisposto a riceverli un numero davvero importante di lavori, sia dall'Italia che dall'estero.

Scritti che affrontano i più svariati temi del rapporto antico e contemporaneo, per la città del futuro e per le sfide da affrontare. DOM Publishers, la casa editrice che pubblicherà il vincitore potra' senz'altro presentare un lavoro importante.

Tutto questo permette di dire che intorno all'architettura c'è un grande pullulare di idee e lo scopo del Premio era proprio portarle alla luce, scoprire talenti che sappiano cogliere i mutamenti delle nostre città rispettandone al meglio il loro passato.

Ma ci sono ancora più di 15 giorni per inviare ulteriori lavori. Infatti, in via straordinaria la Giuria del Premio ha deciso di prolungare le iscrizioni fino al 15 aprile alle ore 24. Quindi ancora buon lavoro!