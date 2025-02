Sul momento ho pensato: vabbè, è tutto chiaro ora… questo è pazzo!

Ma poi, riflettendoci meglio, penso che il giro dei matti sia decisamente più ampio e frequentato. Perché non è con uno scolapasta in testa che afferma e fa cose che sembrano assurde, ma che potrebbero anche diventare reali. Perché se anche lui si sente investito da Dio in persona, (ha appena istituito il ministero della fede... in lui credo) sono in tanti che lo seguono e persino lo condividono: quindi per la proprietà transitiva si potrebbe pensare che… il mondo intero sia almeno al limite di una crisi di nervi.

Ed è ora di dire basta con tutte queste regole che mi impediscono di fare quello che mi pare. Gli enti regolatori, il multilateralismo, i controlli e il bilanciamento dei poteri, le norme e gli accordi i diritti la democrazia il green e i diversi… che palle!

Con una pistola sempre in vista sul tavolo (o i dazi stessa cosa) quello che voglio lo voglio e basta. E quindi voglio la Groenlandia, tu Canada vieni qui, questi milioni li cacciamo fuori dai piedi, quegli altri li mandiamo via e gli cerchiamo una terra “bella e fresca” che dove stavano ci dobbiamo fare il businness del secolo e una meraviglia che mai si sia vista prima. Agli ucraini ci diamo le armi solo se ci danno le terre rare; (ma sono nel Donbass occupato dai russi… non importa le voglio e basta).

E siamo solo all’inizio, solo che ‘sta cosa comincia a piacere a molti altri tanto che uno innocuo e mite come il Tajani se ne esce ieri con... indaghiamo la Corte di giustizia allora!

E non c’è nessuno che gli prenda il gomito e gli dica: Antò …azzo dici!!!