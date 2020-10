"Abbiamo la percezione che il sistema di tracciamento dei contatti non stia più funzionando perché il numero dei contagiati da Covid sta aumentando in modo spropositato.Se il trend dei casi non muterà ed i numeri, soprattutto quelli dei ricoveri in rianimazione, continueranno a salire temo che si arriverà inevitabilmente al lockdown come misura estrema".

A sottolinearlo all’ANSA è il presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo), Filippo Anelli.

"Se questo sistema di tracciamento salta è chiaro che non c’è più contenimento della pandemia, dunque, bisogna subito rafforzare il personale delle asl dedicato al contact tracing" .