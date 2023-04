Piena mobilitazione delle organizzazioni sindacali afferenti alla C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. nonché del Coordinamento delle Rappresentanze Sindacali Unitarie, indotto Raffineria di Milazzo, in merito alla paventata chiusura del Pronto Soccorso all’ospedale mamertino.

Essi, lanciando un forte grido d’allarme sulla decisione di chiudere l’unità di prima assistenza al nosocomio “Giuseppe Fogliani” di Milazzo, hanno diramato la seguente nota: “Qualcuno forse dimentica la presenza di importanti insediamenti industriali nel comprensorio tra Milazzo e Giammoro, e, in caso di incidenti, un pronto soccorso è nevralgico per la tutela della salute dei lavoratori e di numerosi cittadini. L’Ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto presenta diverse criticità, dalle impercorribili arterie, alla carenza di reparti salvavita, quali: rianimazione; terapia intensiva e pista di atterraggio per l’elisoccorso. La nostra istanza è rivolta a coinvolgere tutti i Sindaci del territorio al fine di bloccare immediatamente il trasferimento del pronto soccorso e di adibire temporaneamente alcuni locali all’interno dell’Ospedale “Giuseppe Fogliani” per un costante, immediato aiuto in caso di gravi infortuni lavorativi”.