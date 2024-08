Venezia, 2 – 7 Settembre 2024: per la quarta volta “Il Salotto delle Celebrità” approda a Venezia.

Il format, che dà la possibilità a brand della moda, del food&beverage e professionisti del settore beauty, di far ammirare le proprie creazioni ed eccellenze durante il Festival del Cinema, presenterà un programma talk con ospiti dal mondo dello spettacolo ed un fitto calendario di incontri, presentazioni e interviste.

Il Salotto delle Celebrità è un hospitality talk live trasmesso in streaming web e su alcune emittenti televisive regionali e nazionali, oltre che su palinsesti radiofonici, che ha l’obiettivo di raccontare in tempo reale, tramite personaggi del cinema, del teatro e del grande schermo, grandi eventi internazionali come la Mostra del Cinema di Venezia e il Festival della Musica di Sanremo. Il Salotto delle Celebrità è nato dalla passione per il mondo patinato dello spettacolo, del jet set e del glamour, con l’intento di utilizzare la grande popolarità di personaggi famosi e celebrità per raccontare e pubblicizzare in modo piacevole, realtà artigiane e imprenditoriali italiane presso alcuni dei maggiori eventi mediatici della penisola.

L’hospitality, pensata e progettata da Alessandro Grifa, titolare di AG Agency Production, agente che per molti anni ha lavorato all’organizzazione di importanti eventi nazionali e internazionali, è un format televisivo d’intrattenimento, ribattezzato da lui stesso come “la lounge ufficiale più esclusiva che coccola imprenditori e vip”.

Durante il format, imprenditori, buyers, professionisti di estetica, fashion designer, artisti e artigiani, presenteranno le loro eccellenze tramite progetti video e fotografici, comunicati attraverso canali FM e digitali. L’hospitality del format è infatti organizzata in Room: la Live & Conference Room, il talk show che ospita i vip e commenta in diretta live tutto quello che accade durante la kermesse veneziana con le interviste agli ospiti. La Beauty Room, area dedicata al mondo del beauty, fra benessere del corpo, dei capelli e del viso, dove tutte le celebrità trascorreranno momenti di relax, accolti e coccolati da operatori esperti e brand, che proporranno prodotti esclusivi e trattamenti personalizzati. Da quest’anno, inoltre, i massaggiatori professionali dell’azienda Diabasi saranno a disposizione di celebrities ed imprenditori con massaggi e tecniche altamente specifiche ed innovative, svolte nella Wellness Room totalmente dedicata a loro. La Vip Lounge Room, la zona più amata dai nostri ospiti, dove pregiate aziende dell’enogastronomia delizieranno e intratterranno i vip con i loro show cooking e le degustazioni enogastronomiche. La Shooting Room, l’area del format dedicata e allestita per gli scatti fotografici delle Celebrità e degli imprenditori presenti nella nostra hospitality. La Gift Room, l’area in cui le Celebrità ospiti del nostro format possono essere omaggiate di alcuni prodotti da parte dei Brand per scatti fotografici.



Il programma

Ad aprire l’hospitality di ben sei giornate, la conduttrice Raffaella Di Caprio che accoglierà le celebrity ospitate nella live room per commentare i film in gara del Festival di Venezia e trattare anche temi del sociale.



Le Room dell’hospitality

la Vip Lounge room offre convivialità e intrattenimento esclusivi ai nostri ospiti di prestigio. Partendo dalla colazione, avranno infatti la possibilità di degustare i magnifici cornetti artigianali di FaBueno Cornetteria. Per l’aperitivo invece, avranno l'opportunità di assaggiare i prodotti firmati Amaro Biccaris, un viaggio sensoriale nella tradizione siciliana: nato dalla mandorla Tessitore di Vicarie e arricchito da piante aromatiche e agrumi locali, un omaggio alle radici e ai sapori dell'isola.



La VIP Lounge Room si circonda poi di tre postazioni bar degne di nota

Bar Caffè Barocco, Maia e Gota de Mundo. All’interno dell’area, Celebrità e imprenditori presenti nella nostra Hospitality, avranno modo di assaporare le pietanze sapientemente preparate dagli Chef Lorenzo Baldacci di Haselburg, Antonella D’Alfonso, Giuseppe Lomastro di CRISS, Samuel Avitabile, Manuela Marinelli e Angela Innocenzio di Pastanostra, Salvatore Amato di Tenuta il Pizzo e Simone Piranda; inoltre sarà possibile degustare squisite pizze gourmet create dalla maestria dei pizzaioli dell’Associazione Pizza delle Celebrità, capitanata da Fabio Ferrara e Vincenzo La Porta: Tommaso Dattoli e Simone Scancarello.

La Experience Beauty room, l’area dedicata a coccolare i vip, che verranno presi in cura dai nostri hair stylist, make-up artist e professionisti del beauty, selezionati da tutta Italia, e proveranno i prodotti di Germana Quasi, che offre skincare all'avanguardia con formule esclusive e BRS Italia, un brand moderno e innovativo per l’hair and beauty make-up.

Per tutto ciò che riguarda il settore moda de “Il Salotto delle Celebrità" potremo vedere: Impero Couture, che realizza abiti unici simbolo del lusso artigianale e che farà indossare uno dei suoi abiti a ben sei celebrities; Carmela Luciani, designer audace, crea abiti uomo innovativi, ispirando inclusività e sfidando confini nel mondo della moda. Anche lei farà indossare uno dei suoi abiti ad una celebrity ospite del format; Desiata Design, un brand interamente dedicato alle donne e alla loro figura, che si appresterà a sfilare per la prima volta sul red Carpet della Mostra del Cinema. Come lei alla prima esperienza troviamo Divina couture, con la sua collezione ispirata ai Queen ma in versione femminile, Atelier Pipolo e Dea Fea, brand che richiamano la passione e la classe tipiche della sartoria campana.

Un nome che si riconferma invece è Cotton and Rock di Modestino D’argenio, che solcherà il Red Carpet con il suo stile inconfondibile.

Quest’anno si inaugureranno anche tre corner degni di nota: Dalisha Jacobs, con la sua postazione dedicata alle fragranze e profumi che tanto piacciono alle celebrities, IPC Method di Daniela Pierotti con i suoi nutraceutici brevettati che svolteranno il loro stile di vita; ed infine, l’angolo dedicato a Raffaele Ruberto, in arte the Beauty Biologist, che si occuperà di realizzare sieri personalizzati agli ospiti presenti in area.

Ad illuminare le notti del magico Lido di Venezia, ci sarà proprio il Salotto delle Celebrità, con i suoi party serali svolti dal 2 al 7 settembre nel Roof Top panoramico della location, alla presenza di celebrità ed imprenditori. Una novità mai svolta prima, che si preannuncia un grande successo!

Inoltre, tutte le celebrità ospiti del nostro format avranno a loro disposizione dei veicoli forniti da New Rivauto, che si occuperà di coordinare tutti i trasferimenti necessari.



Gli ospiti Vip

Faranno tappa tantissimi ospiti dal mondo dello spettacolo, del cinema e della musica, tra cui Raffaella Di Caprio, Massimiliano Morra, Maddalena Svevi, Cosmary Fasanelli, Jessica Brugali, Francesca Tocca, Greta Rossetti, Ginevra Lamborghini, Viviana Vizzini, Matilde Brandi, Jessica Cardinali, Francesco Salvi, Enzo Salvi, Gennaro Lillio, Mietta, Perla Vatiero, Adriana Volpe, Federica Calemme



Aziende Sponsor

Un sentito e particolare ringraziamento a tutte le aziende sponsor: Floriana Amoruso, Fetartuf di Federica Scremin, Maria Lucia de Francesco, Federica Gulino, Isabella Rigoli di Estetica Lugano sagl, Giulia Luzzi, Selins, Gianmatteo Frisa, King’s salumi, Caseificio Nuova Fossolese, Ca’ di Rajo, Partesa, Biolab X, Matteo Tinti, Simona Dantas, Ilaria Orsini Scalzotto, Angelica Montali, Alessia Tresoldi, Maricla Costruzioni, Union Gas e Luce, Caseificio Franzese, Giuseppe de Lucia, Kettmeir, Pastificio Soldati e Wagyu altoadige, Al Carrettino, Farina Farchioni, Ristofoods, Pastaline, Antonino Cedro HauteCouture, Eric House Device, Daniel Taurino, Riccardo Micael Bottin, Isabella Solimeo, Francesca Ceccarelli, Lorena Pereira e Giuseppe Luigi Iannetti con Romana Cenesi.