Grande annuncio l'agenzia Face Management Spettacoli ha acquisito una nuova influencer, Nina Dubzova, che ha già un seguito notevole sui social media. Nina è conosciuta per il suo stile di vita sano e per la sua passione per la moda. Grazie alla sua personalità allegra e alla sua autenticità, ha guadagnato una grande base di fan in Italia e all'estero.



Instagram Face Management Spettacoli: @face.management.spettacoli

Instagram Nina Dubzova: @ninadubzreal