Roma – Lexus e NABA, Nuova Accademia di Belle Arti, collaborano per la prima volta dando vita al progetto “Lexus Design Visionaries: LBX – Redefining Automotive Design’. Grazie alla formula della Design Residency, un format promosso dalla più grande Accademia di Belle Arti italiana, NABA ha messo in relazione i propri studenti con il mondo esterno e la dimensione del lavoro. Il progetto è diventato luogo di ricerca e sperimentazione dove le realtà coinvolte hanno avviato un dialogo creativo, superando i confini tradizionali. Focus principale della collaborazione Lexus LBX, il crossover ibrido del brand, che ha costituito l’ispirazione di un'esperienza condivisa che vuole stimolare l’estro della creatività contemporanea, trasformando l'automobile da oggetto funzionale a manifesto di visionarietà.

La Design Residency ha coinvolto un gruppo selezionato di studenti provenienti dal campus NABA di Milano, che hanno partecipato a un percorso intensivo di tre giorni a fine novembre presso la sede dell’Accademia a Roma. Questa sperimentazione rappresenta un valoroso complemento per la formazione umana e l’espressione massima del talento dove Lexus LBX non rappresenta un punto di arrivo, ma di partenza, per esplorazioni creative che sfidano l'immaginario collettivo. Gli studenti sono stati poi chiamati a svolgere un esercizio creativo fuori dagli schemi: decostruire l'automobile dei suoi elementi costitutivi, reinventarne la funzione, amplificarne l'esperienza sensoriale e, infine, elevarne il significato a simbolo di un nuovo modo di interpretare l’innovazione. Un processo che dalla frammentazione conduce alla ri-composizione, dove ogni elemento è stato prima ripensato e poi trasformato in un racconto di possibilità ancora inesplorate.

"Questa collaborazione nasce da una convinzione profonda: il design non è solamente una disciplina, ma un linguaggio universale capace di immaginare futuri ancora inesplorati", dichiara Paolo Moroni, Direttore di Lexus Italia. "Con NABA condividiamo la visione di un ecosistema creativo dove gli studenti non sono più spettatori passivi, ma protagonisti di un processo di reinvenzione. Stiamo offrendo loro non una semplice opportunità, ma una vera e propria piattaforma di sperimentazione dove le convenzioni vengono dissolte e l'immaginazione diventa il principale strumento di progettazione".“Il format della Design Residency di NABA, Nuova Accademia di Belle Arti prevede una full immersion degli studenti su un brief consegnato da Lexus. Il progetto vuole promuovere l’innovazione mettendo in contatto diretto l’Accademia con il mondo professionale. La partnership con Lexus sfida gli studenti dell’Area Design a re-immaginare LBX non solo come mezzo funzionale ma come simbolo, opera d'arte e manifesto per il futuro” continua Claudio Larcher, NABA Design Area Leader.

Il percorso si è sviluppato attraverso momenti di confronto, studio e progettazione, volti a elaborare concept che non siano mere rappresentazioni formali, ma veri e propri manifesti del futuro del design e di rinnovamento visionario. I risultati più originali verranno sviluppati e presentati entro giugno 2025 in un evento speciale – diventando testimonianza concreta del dialogo tra tecnologia, creatività e immaginazione. Il progetto si inserisce perfettamente nel pluriennale impegno di Lexus come promotore nel campo dell’arte e del design, elemento distintivo e fondamentale del brand che trova la sua massima espressione nella partecipazione a manifestazioni di rilievo internazionale come la Milano Design Week.

Da anni Lexus promuove le idee della futura generazione di designer, credendo nel potenziale della progettazione come strumento per migliorare il mondo: attraverso lo storico Lexus Design Award, e ora aprendo le porte agli studenti di NABA, il brand conferma la volontà di essere un incubatore di idee, uno spazio aperto dove la creatività viene coltivata e dove può manifestarsi nella sua forma più pura e dirompente. La partnership con NABA si configura così come un ulteriore tassello di questo impegno, volto a valorizzare e supportare le nuove generazioni di creativi di domani. Il progetto ha dato a NABA l'opportunità di collaborare con un brand leader nel settore automotive, riconosciuto a livello internazionale per la costante innovazione, valore che mette in relazione le due realtà. Questa sinergia ha permesso di connettere due mondi – quello dell’automotive e quello accademico – dimostrando come sia possibile creare un dialogo stimolante e produttivo tra realtà diverse ma complementari.

NABA è un'Accademia di formazione all'arte e al design: è la più grande Accademia di Belle Arti in Italia e la prima ad aver conseguito, nel 1981, il riconoscimento ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR). Con i suoi due campus di Milano e Roma, offre corsi di primo e secondo livello nei campi del design, fashion design, grafica e comunicazione, arti multimediali, nuove tecnologie, scenografia e arti visive.

