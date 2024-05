Tragico incidente in viale Regione Siciliana dov’è un uomo di 39 anni a perso il controllo dello scooter per una buca. L'uomo. Deceduto nell’impatto, lascia la moglie e quattro figli.

L'impatto è stato terribile. I soccorritori giunti immediatamente sul posto non hanno potuto fare nulla per salvarlo.

Sono in corso i rilevamenti dei militari per accertare cause e colpevoli al tragico avvenimento.