Pubblicata dall'Istat la nota economica sull'andamento dell'economia in Italia a gennaio 2021.

Il quadro internazionale mostra un miglioramento del Pil cinese e quello degli Stati Uniti che hanno entrambi segnato un aumento rispetto ai tre mesi precedenti, mentre il Pil nell’area euro è diminuito, con flessioni in Francia e in Italia e incrementi in Germania e Spagna.

Tornando all'Italia, nell'ultimo mese dell'anno la produzione industriale è in diminuzione, seppure leggera, mentre il mercato del lavoro, a dicembre, ha mostrato decisi segnali negativi, con un calo congiunturale dell’occupazione e un aumento della disoccupazione e dell’inattività, interrompendo il processo di recupero dei mesi precedenti. In diminuzione di conseguenza anche le ore pro capite effettivamente lavorate nella settimana.

L’attenuazione della dinamica deflativa della componente energetica e la moderata crescita dell’inflazione nei servizi, a gennaio, hanno riportato su valori positivi la variazione annua dei prezzi al consumo.

A gennaio, gli indici di fiducia hanno segnato una sostanziale stabilizzazione delle aspettative: al lieve calo della fiducia dei consumatori si è accompagnato un moderato aumento di quella delle imprese.