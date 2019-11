In radio e disponibile in tutti gli store e le piattaforme digitali "NON SO SE AMARTI", il nuovo singolo di MAIKOL ARCARISI.

"Ho scelto di interpretare questo brano - dichiara il cantautore - perché ho voluto condividere una mia esperienza personale di forte emotività." - continua - "E’ un brano che ha segnato e chiuso un momento importante della mia vita e che mi ha proiettato nel futuro. Penso sia una situazione che molte coppie vivono e non trovano il coraggio di affrontare".



Per quanto riguarda il videoclip di "NON SO SE AMARTI", il regista commenta: "Fin dal principio abbiamo cercato di raccontare metaforicamente questa canzone in un’esperienza diretta dall’artista, ponendo Maikol in primo piano e risaltando il ricordo del suo amore che si allontana quasi svanendo e poi torna ma con il dubbio che non sia la cosa giusta. Abbiamo cercato di incuriosire con una storia che tra ricordi ed emozioni mette lo spettatore in condizioni di immaginare un finale con libera interpretazione".