ROMA – (Ernesto Genoni) – Nella mattinata odierna, presso la sede del Comando nazionale dei Carabinieri NAS in Roma, l’avvicendamento del Comandante dei Carabinieri per la Tutela della Salute. E’ il Generale di Brigata Raffele Covetti ad assumere l’incarico di nuovo Comandante, in sostituzione del Generale di Divisione Paolo Carra, al vertice della Specialità dal settembre 2020, destinato al Comando dei Reparti Speciali dell’Arma dei Carabinieri.

Per l’occasione, il Ministro della Salute Orazio Schillaci – si legge nel comunicato - ha espresso al nuovo Comandante i personali auguri di buon lavoro, nella certezza di realizzare un’efficace collaborazione e un sinergico impegno comune a tutela del bene della salute pubblica, in continuità con l’apprezzato operato svolto dal precedente Comandante, Generale Carra, al quale ha riconosciuto l’elevata professionalità e i notevoli risultati raggiunti durante il suo mandato.

Il Gen. B. Raffaele Covetti è originario della provincia di Napoli, laureato in Giurisprudenza e titolato dell’11° corso di alta formazione militare ISSMI.

Nel corso della sua articolata carriera, il Generale è stato comandante di plotone presso il 12° Battaglione Carabinieri di Palermo dal 1992 al 1993, comandante di Sezione del Nucleo Operativo e Radiomobile di Palermo dal 1993 al 1996, comandante di Compagnia di Carini dal 1996 al 1999 e delle Compagnie Roma-Montesacro e Roma-Centro fino al 2003.

Ha assunto successivamente incarichi di Stato Maggiore presso l’Ufficio Criminalità Organizzata del Comando Generale dell’Arma dal 2003 al 2009, per poi svolgere un ruolo addestrativo presso l’Accademia Militare di Modena fino al 2013.

Divenuto responsabile del Comando Carabinieri presso la Camera dei Deputati dal 2013 al 2017, ha successivamente diretto il Comando Provinciale di Catania dal 2017 al 2020 e come più recente incarico, quello della Legione Carabinieri “Basilicata”.