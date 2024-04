UN GRUPPO DI STUDENTI TALENTUOSI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIOVANNI BOSCO DI CAMPOBELLO DI LICATA LUNEDÌ 22 APRILE A MARSALA HA PRESO PARTE AI CAMPIONATI REGIONALI DI SCACCHI, DIMOSTRANDO GRANDE IMPEGNO E SPIRITO SPORTIVO. NONOSTANTE NON ABBIANO CONQUISTATO IL PODIO, IL LORO PERCORSO NEI TORNEI È STATO SEGNATO DA PASSIONE, DEDIZIONE E UN ONOREVOLE SENSO DEL DOVERE.

La squadra, composta da studenti appassionati di scacchi dell'istituto, ha trascorso mesi in preparazione per questo evento, lavorando sodo sotto la guida del prof. Salvatore Munna. Le sessioni di allenamento non si sono concentrate solo sulle strategie di gioco, ma anche sullo sviluppo del pensiero critico e sulla gestione della pressione, competenze preziose in ogni aspetto della vita.

Il torneo ha visto il coinvolgimento di circa 50 scuole con 200 alunni concorrenti. Gli alunni dell'IC SG Bosco si sono distinti per il loro comportamento esemplare e la loro capacità di affrontare avversari spesso più esperti. Ogni partita è stata un'opportunità di apprendimento, con i giovani scacchisti che hanno dimostrato una maturità impressionante nel gestire sia le vittorie sia le sconfitte.

Lo spirito di squadra e l'entusiasmo non sono mai venuti meno. I partecipanti hanno evidenziato come il vero trionfo risieda nel valore dell'esperienza acquisita e nelle amicizie formate. I genitori e i docenti presenti (Flavia Gibaldi e Salvatore Munna) hanno espresso grande orgoglio per il modo in cui ogni studente ha rappresentato la scuola, lodando il loro impegno e la loro perseveranza.

Questo torneo è stato molto più di una competizione; è stato un capitolo fondamentale nella crescita educativa e personale degli studenti. L'esperienza ha anche alimentato il desiderio di migliorare e competere di nuovo, con molti studenti che hanno già espresso il desiderio di partecipare ai prossimi eventi regionali e, forse un giorno, a quelli nazionali.

La dirigente prof.ssa Alessia Guccione ha voluto esprimere il compiacimento di tutta la comunità scolastica aggiungendo “La partecipazione degli alunni dell'IC SG Bosco di Campobello di Licata ai campionati regionali di scacchi è stata una testimonianza del loro impegno non solo verso il gioco ma anche verso il loro sviluppo come individui rispettosi e determinati. Essi portano a casa non solo le lezioni apprese sulle scacchiere ma anche preziose esperienze di vita che sicuramente li guideranno nei loro futuri sforzi scolastici e personali.”

(Calogero La Vecchia)