Esco con la mia prima canzone,"#INTRO", nel 2019: avevo deciso di raccontare la mia storia e di presentarmi al pubblico online come si fa ad un audizione. La mia seconda canzone, che reputo una fase di transizione della mia vita artistica è "Diario di quarantena", scritta durante il Lockdonwn, racconta ovviamente la mia esperienza con il Covid e come ho vissuto quei mesi così pesanti.

Dopo un momento così buio con la mia ultima canzone "The Best Of Our Lives" (di cui pochi giorni fa è uscito un remix) decido di portare una ventata di aria fresca e di dare la possibilità a chi ascoltava questa canzone di respirare nuovamente dell'aria fresca.

Attualmente sono a lavoro per un progetto più complesso e allo stesso tempo più completo insieme al mio produttore, progetto che dovrebbe vedere la luce a Febbraio 2024.

Attualmente studio con una delle migliori insegnanti di Roma, Lavinia Fiorani, con la quale ho partecipato sia dietro che davanti alle quinte a svariati spettacoli. Ho preso parte a concorsi nazionali e programmi Tv come "the coach" e "Italians Got Talent", o ancora "Una voce per San Marino" a cui ho partecipato recentemente, sempre con la mia insegante come supervisore.

Esperienza formativa quella del Fiuggi Sound Contest in cui mi sono distinto per le mie doti canore, ma che per questioni esterne purtroppo non ho potuto portare a termine.

Ho viaggiato molto in questo ultimo periodo grazie alla musica, e sono più che pronto a questa nuova esperienza con San Remo Discovery!

