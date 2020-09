Dopo anni di abbandono l’asse viario nell’agglomerato ex ASI sarà oggetto di interventi di efficientamento ed ammodernamento, tendenti soprattutto a rimuovere gli innumerevoli ostacoli alla sua viabilità. Soddisfatto per siffatta decisione il presidente A.D.A.S.C. (Associazione per la Difesa dell’Ambiente e della Salute dei Cittadini) Peppe Maimone ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Apprendiamo con vivo piacere che domani, 18 settembre, verranno consegnati i lavori per gli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza dell’asse viario dell’agglomerato industriale ex ASI di Giammoro. La sede stradale si trova, ormai da troppo tempo, in un totale stato di degrado con precarie condizioni per la sicurezza anche per la presenza di folta vegetazione e numerose discariche di rifiuti. Il 3 maggio del 2017 nell’Aula Consiliare del Comune di San Pier Niceto l’A.D.A.S.C. ha organizzato un incontro alla presenza dell’ex Commissario straordinario dell’IRSAP Mariagrazia Brandara, dei Sindaci del territorio, dell’Autorità Portuale e del Comitato delle Aziende. In quella sede Brandara assunse l’impegno di finanziare i necessari lavori per un importo di 2milioni e 600mila euro, impegno mantenuto e da domani realtà. Le disastrose condizioni delle strade nell’area industriale hanno rappresentato un freno allo sviluppo dell’area. Era necessario ed indispensabile effettuare gli interventi anche per rilanciare l’economia ed attrarre investitori per l’insediamento di nuove attività produttive sostenibili ed ecocompatibili con il territorio. Siamo soddisfatti: è un’altra battaglia vinta dalla nostra Associazione e ringraziamo l’On. Mariagrazia Brandara, che, grazie alla sua determinazione, ha mantenuto gli impegni assunti e ridato speranza ad un territorio, che attendeva risposte da troppo tempo; un ringraziamento anche agli uffici ed ai tecnici per aver raggiunto questo importante traguardo nell’interesse della collettività.