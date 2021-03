La Banca Bcc di Leverano firma il video emozionale su Leverano realizzato dalla giornalista salentina Carmen Mancarella.

Oltre 26mila visualizzazioni, 269 condivisioni e 37.247 persone raggiunte in appena 4 giorni.

La Bcc di Leverano, la Banca Amica del Territorio, inserita da Milano Finanza per il settimo anno consecutivo nell’Atlante delle Banche più solide e affidabili d’Italia, firma un video emozionale sulla bellezza di Leverano, la cittadina a undici chilometri dal Mar Jonio, nel Salento, dove è stata costituita esattamente 68 anni fa.

Il video, realizzato dalla giornalista salentina Carmen Mancarella, direttrice responsabile della rivista di cultura&turismo del Mediterraneo Spiagge e dal videomaker, Paolo Laku, ha totalizzato oltre 26mila visualizzazioni (26.312) in soli quattro giorni e ottenuto 269 condivisioni con 37.247 persone raggiunte, che continuano a crescere sulla pagina social della giornalista: Carmen Mancarella Cultura&Turismo e sul suo sito www.mediterraneantourism.it .

Soddisfatto il presidente della Bcc di Leverano, Lorenzo Zecca, che ha dichiarato: «Siamo felici che il video abbia avuto un così grande successo. Promuovere la bellezza della Terra in cui operiamo è in linea con la mission e la natura stessa della nostra Banca. La Bcc di Leverano con i suoi oltre 2000 soci, ha l’obiettivo di far crescere sempre di più il territorio perché se cresce il territorio, crescono anche le sue aziende, realizzando opportunità e benessere per tutti».

Nonostante la pandemia, la Bcc di Leverano ha registrato un incremento dei depositi a risparmio pari al 15 per cento, segno che è cresciuta ancora di più la fiducia da parte dei risparmiatori, ha poi aumentato per un valore di nove milioni di euro i prestiti ad aziende e famiglie.

In cinque minuti il video su Leverano racconta non solo le bellezze storico-artistiche come la Chiesa Madre, il Convento e l’antica torre di guardia voluta da Federico II, il grande imperatore di Puglia, ma anche le curiosità, le principali attività economiche della cittadina: olio, vino, fiori e ortaggi coltivati prevalentemente nelle serre e che arrivano sulle tavole degli italiani anche grazie alla grande distribuzione.

Sullo sfondo anche le emozioni tra spettacolari tramonti sul mare e sulle immense distese di vigneti che circondano l’abitato di Leverano e un focus dedicato al carattere tipico dei leveranesi che sono, per antonomasia, molto operosi e accoglienti.

Commenta la giornalista salentina, Carmen Mancarella: «E’ stato un onore per me lavorare per conto della Bcc di Leverano. In questi mesi di pandemia, in cui le fiere del turismo sono state rinviate e annullate, è importante continuare a promuovere la nostra meravigliosa terra, utilizzando gli strumenti digitali. In questo modo aiutiamo le nostre aziende della filiera del turismo a fare promozione e restiamo vicini ai tanti giornalisti, tour operator e viaggiatori nazionali e internazionali che sono stati nella nostra magnifica terra e che intendono ritornarci per trascorrere le loro vacanze. Al tempo stesso incuriosiamo chi nel Salento non c’è mai stato. Aspettiamo qui nella nostra meravigliosa Terra tanti amici vecchi e nuovi».



Video su Facebook

www.facebook.com/620441691475750/videos/2736698786594172

Video su YouTube

youtu.be/Xrt94LQjjdU