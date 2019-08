Salvini ha sbarcato anche in Italia i migranti della Gregoretti

"Chi la dura la vince: l'Italia non prende migranti". Queste le parole del ministro dell'Interno e soprattutto dell'odio, Matteo Salvini, pubblicate su un articolo di Libero e da lui riportate sui profili social per compiacersi che i migranti della Gregoretti siano stati autorizzati a sbarcare dopo essere stati assegnati a cinque Paesi (Germania, Portogallo, Francia, Lussemburgo, Irlanda) e alla "Chiesa".

La Chiesa, va intesa come Cei, Conferenza episcopale italiana. Pertanto, una cinquantina dei migranti a bordo della Gregoretti sono stati fatti sbarcare in Italia.

Ma per Salvini, la Chiesa italiana deve essere uno Stato a sé o, perlomeno, cerca di farlo credere a chi lo vota. Perché?

Perché lui aveva detto che in Italia i migranti non li avrebbe mai fatti sbarcare, ma così non è stato, perché sono sbarcati eccome e sono stati ospitati, con l'intervento della Caritas, presso la struttura "Mondo Migliore" di Rocca di Papa!

È chiaro che un personaggio come Salvini, al di là di quel che vuol far credere, le idee chiare non le ha... ma non solo. Le idee chiare non le hanno neppure coloro che si stracciano le vesti al suo apparire. Evidentemente, tutte persone disposte a farsi prendere in giro dal politico di turno, chiunque sia, qualunque cosa dica.