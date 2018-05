Samsara Beach fa rilassare Gallipoli e Riccione... e fa ballare Stoccarda

L'estate 2018 si sta avvicinando e l'universo Samsara Beach è in pieno movimento.

Al Samsara Beach - Gallipoli ogni giorno ci si godono beach, food e drink eccellenti, mentre ogni domenica va in scena un brunch tutto da vivere a ritmo di musica.

Domenica 20 maggio poi la crew Samsara sbarca addirittura in Germania per una delle date dell'infinito Samsara Tour. La musica è quella di Danilo Seclì, c'è la tromba di Gabriele Blandini e la voce è quella di Chicco Mc. Il locale è invece il Perkins Park di Stoccarda.

E che succede a Riccione tra un beach party e l'altro? Anche qui ci si rilassa davvero. Samsara Beach Riccione infatti aspetta ogni giorno in spiaggia ogni giorno i suoi ospiti con un mondo di servizio esclusivi. A pranzo e a cena l'idea giusta è non perdersi le specialità di mare e di terra del Samsara Restaurant. Davvero scenografici sono poi gli aperitivi in terrazza panoramica.

Infine l'energia di Samsara Beach si sente forte anche in FM: ogni sabato e domenica sulle frequenze nazionali di m2o va in onda One of Us, il radioshow del Samsara, con Danilo Seclì e Max Baccano.

