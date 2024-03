Una lettura che eleva il cuore

"TUTTO CON IL CUORE"

IL NUOVO LIBRO DELLA GIORNALISTA E SCRITTRICE MARIA CUONO,

con l' esclusiva PREFAZIONE DEL SOPRANO OLGA DE MAIO verrà presentato a Napoli lunedì 11 marzo alle ore 11.00 presso la libreria UBIK di Napoli in via Benedetto Croce, nuova versione di Verso l’Orizzonte, pubblicato a gennaio 2024 dalla Casa Editrice Kimerik.

Modera la giornalista e scrittrice Merola Daniela ed interverranno il M° Olga De Maio (soprano) che ha curato la prefazione ed il M° Luca Lupoli tenore.



Questa nuova" silloge poetica" di Maria Cuono è caratterizzata da una lettura scorrevole, agile e che veramente con ogni verso tocca il cuore del lettore.

Non si tratta, ad avviso di chi scrive, di una semplice raccolta di versi, ma di un racconto in versi, di un caleidoscopio di emozioni, sentimenti, sensazioni, ricordi, legati dall'esperienza di vita di Maria e di chi ne è stato ed è partecipe.

Lei racconta se stessa attraverso il verso libero che non è piegato ad alcuna metrica, ma solo alla voglia di esprimere in maniera estemporanea, come se parlasse dal vivo nel momento stesso in cui il lettore si avvicina al testo!

Questa è la sensazione che si prova leggendo tutto il libro: ogni " racconto" sempre diverso, con toni e sfumature sempre molteplici, ogni racconto è una voce nuova, parla al cuore sempre in modo polifonico.

Lo si può leggere anche non tutto consecutivamente, ma andando da fine a capo, dal centro all' inizio, da ogni direzione perché non ha una linearità fissa, schematica, un epilogo, un inizio, anzi la lettura più coinvolgente è quella di partire dalle pagine di mezzo o addirittura affidarsi all' apertura casuale della pagina : un' esperienza di lettura istantanea, immediata, senza preclusioni..

È un suggerimento, quello espresso nel titolo del libro, di farsi guidare dal proprio cuore senza aver paura della strada che questo ci porterà a percorrere, a non lasciarsi trascinare dal fiume degli eventi!





www.kimerik.it/libro/5011/tutto-con-il-cuore-maria-cuono/



Recensione a cura di Noipernapolipress