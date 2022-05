Giovedì 12 maggio 2022 si è concluso a Palazzo dei Leoni il corso di formazione per i Dirigenti ed i Funzionari P.O., con delega di funzione dirigenziale, della Città Metropolitana di Messina.

L’attività, svoltasi in collaborazione con l’Organismo Paritetico Territoriale Cpt-Ese Messina, è stata posta in essere in attuazione dell’art. 37 del Decreto Legislativo n. 81/08 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare attenzione ai compiti, agli obblighi e alle responsabilità dei Dirigenti in materia di tutela della salute dei lavoratori.

Ai seminari (in tutto quattro incontri) sono intervenuti: la prof.ssa Concettina Fenga, responsabile scientifico del Dipartimento Biomorf Università di Messina, il dott. Concetto Giorgianni, medico competente dell’Ente, l’ing. Carmelo Calabrese, RSPP del Corpo Forestale della Regione Sicilia e la dr.ssa Giovanna Gioffrè, psicoterapista dell’ASP Messina.

È stata un’attività formativa complessa, durante la quale sono stati affrontati i temi previsti dagli Accordi Stato-Regioni 2011: il benessere organizzativo e lo stress correlato ai luoghi di lavoro, la percezione del rischio dei lavoratori, la responsabilità penale dirigenziale, la sorveglianza sanitaria, le tecniche di comunicazione ordinarie ed in emergenza e la gestione dei conflitti negli ambiti lavorativi.

Al termine del percorso formativo, i partecipanti hanno sostenuto un test finale di valutazione dell’apprendimento, brillantemente superato da tutti.