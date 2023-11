"The information coming from the Al Shifa hospital is distressing. It cannot continue like this. Thousands of wounded, displaced people and medical staff are at risk. They need to be protected in line with the laws of war".

Questo è quanto ha scritto sabato mattina Fabrizio Carboni, responsabile regionale del Medio e Vicino Oriente del Comitato internazionale della Croce Rossa, su quanto sta accadendo a Gaza City, dove da ieri, in spregio a tutte le convenzioni internazionali su come ci si debba comportare in guerra, Israele ha iniziato a colpire anche gli ospedali, uccidendo medici, pazienti e rifugiati.

E questo è ciò che, in una nota, ha dichiarato l'UNICEF su quanto sta accadendo a Gaza.

11 novembre 2023 - Il crollo quasi totale e gli attacchi ai servizi medici e sanitari in tutta Gaza, in particolare nelle aree settentrionali, minacciano la vita di tutti i bambini della Striscia. Nelle ultime 24 ore, secondo le notizie, l'assistenza medica negli ospedali pediatrici Al-Rantisi e Al-Nasr è quasi cessata, con solo un piccolo generatore che alimenta le unità di terapia intensiva e di terapia intensiva neonatale. Sono stati segnalati intensi attacchi e ostilità nei pressi dell'ospedale di Al-Rantisi, dove, secondo le notizie, ci sono bambini in dialisi e in terapia intensiva.Secondo quanto riferito, due giorni fa l'ospedale pediatrico di Al-Nasr è stato nuovamente danneggiato da un attacco che ha colpito anche le attrezzature salvavita. Un altro ospedale pediatrico nel nord ha smesso di funzionare a causa dei danni e della mancanza di carburante, mentre un ospedale specializzato in maternità ha un disperato bisogno di carburante per continuare a funzionare."Il diritto alla vita e alla salute dei bambini viene negato", ha dichiarato Adele Khodr, Direttore regionale dell'UNICEF per il Medio Oriente e il Nord Africa. "La protezione degli ospedali e la consegna di forniture mediche salvavita è un obbligo previsto dalle leggi di guerra, ed entrambe le cose sono necessarie ora".

#BREAKING | The moment the Israeli occupation bombed the vicinity of the Indonesian Hospital in Gaza a short while ago pic.twitter.com/A0seUTHRAb — Breaking news 24/7 (@aliifil1) November 10, 2023

Le strutture mediche nelle aree centrali e meridionali della Striscia di Gaza, già sovraccariche per il trattamento dei feriti, devono ora far fronte anche alle esigenze di un afflusso di centinaia di migliaia di persone in spazi ancora più densi. Questi servizi esistenti devono essere sostenuti e rafforzati per far fronte alle crescenti sfide che devono affrontare.I servizi sanitari per l'infanzia nella Striscia di Gaza erano già gravemente sovraccarichi prima delle attuali ostilità, con il settore sanitario privo di infrastrutture fisiche adeguate, di attrezzature mediche e di servizi, compresi quelli idrici, spesso interrotti da interruzioni di correntePiù di 1,5 milioni di sfollati, tra cui 700.000 bambini, stanno lottando per accedere all'acqua potabile e vivono in condizioni igieniche terribili. Il rischio di malattie trasmesse dall'acqua e di altre malattie aumenta di giorno in giorno e minaccia soprattutto i bambini."I bambini di Gaza sono appesi a un filo, soprattutto nel nord", ha detto Khodr. "Migliaia e migliaia di bambini rimangono nel nord di Gaza mentre le ostilità si intensificano. Questi bambini non hanno un posto dove andare e sono a rischio estremo. Chiediamo che gli attacchi alle strutture sanitarie cessino immediatamente e che vengano consegnati urgentemente carburante e forniture mediche agli ospedali di tutta Gaza, comprese le zone settentrionali della Striscia".

مشاهد توثق تكدس الجثث في ساحة مستشفى الشفاء شمال #غزة#حرب_غزة pic.twitter.com/iELuyRcMnG — قناة الجزيرة (@AJArabic) November 10, 2023

E dopo tutto questo, si deve ascoltare sui media italiani giornalisti e rappresentanti delle comunità ebraiche che definiscono tutto ciò dovuto e necessario perché il 7 ottobre Hamas ha ucciso 1.400 israeliani, di cui 300 appartenenti ad un esercito di occupazione, fino a scandalizzarsi, arrivando persino a sfiorare l'isteria, perché qualcuno ha sporcato delle pietre d'inciampo o accartocciato un volantino con le immagini degli ostaggi presi da Hamas.

E assassinare 11mila civili, di cui quasi la metà sono bambini, commettendo dei crimini di guerra dovrebbe essere una fatto secondario, perché quei civili non sono ebrei, ma palestinesi?