Nuovo episodio del podcast Ippon! storie dal tatami, il podcast che parla di judo ed arti marziali attraverso la voce dei suoi protagonisti.

L'ospite di questa puntata è Francesco Faraldo, ex atleta della Nazionale Italiana di Judo, oggi un punto di riferimento come tecnico per il Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre e la Nazionale FISPIC (judo per ipovedenti e ciechi).

Dopo anni di competizioni di alto livello, Francesco ha trasformato la sua esperienza sul tatami in una missione: formare giovani judoka e promuovere uno sport inclusivo.

Come allenatore, si distingue per l’attenzione ai valori del judo: disciplina, rispetto e resilienza. Il suo impegno con gli atleti paralimpici dimostra quanto il judo possa abbattere barriere, valorizzando ogni talento.

Un esempio di dedizione allo sport e all’inclusione, che ispira le nuove generazioni di judoka.





Ecco dove si puo' ascoltare la puntata: