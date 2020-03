Realme è un brand creato da Oppo per il mercato indiano, ma che successivamente è stato poi proposto in altri mercati, con un'offerta di smartphone molto interessanti. Oggi Realme ha presentato in Italia tre nuovi prodotti: Realme 6, Realme 6i e Realme C3.

Questi dispositivi vanno a posizionarsi nella fascia media e medio-bassa del mercato, ma questo non significa che siano degli smartphone poco interessanti.

I tre dispositivi offrono infatti delle buone caratteristiche tecniche e puntano a soddisfare le esigenze di tutti gli utenti senza dimenticare di non incidere molto sul loro portafoglio.



Caratteristiche tecniche del Realme 6

Display: IPS, 6.5″ Full HD+ aspect ratio 20:9, refresh rate a 90HZ

CPU: MediaTek Helio G90T

GPU: Mali-G76

RAM: 4/6/8GB

Memoria interna: 64/128GB (espandibile fino a 256 GB tramite microSD)

Sistema operativo: Android 10

Connettività: dual SIM, dual standby, 4G, VoLTE, WiFi, Bluetooth 5, GPS/AGPS/GLONASS/Beiduou, NFC

Fotocamera posteriore: quadrupla (64MP, Samsung GW1, EIS + 8MP, grandangolare, FOV 119° + 2MP, sensore macro + 2MP, Sensore B&W), flash LED

Fotocamera frontale: 16MP, f/2.0

Batteria: 4300 mAh con supporto alla ricarica rapida

Lettore di impronte digitali laterale, supporto Dolby Atmos, jack audio da 3.5 mm, USB di tipo C



Caratteristiche tecniche del Realme 6i

Display: IPS, 6.5″, HD+, aspect ratio 20:9

CPU: MediaTek Helio G80

GPU: Mali-G52

RAM: 3/4GB

Sistema operativo: Android 10

Connettività: dual SIM, dual standby, 4G, VoLTE, WiFi 802.11a/b/g/n, Bluetooth 5, GPS/AGPBeidou, NFC

Fotocamera posteriore: quadrupla (48MP, f/1.8, Samsung GM1 + 8MP, grandangolare, FOV 119° + 2MP, sensore macro + 2 MP, f/2.4, Sensore B&W), flash LED

Fotocamera frontale: 16MP, f/2.0

Batteria: 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida

Altro: lettore di impronte digitali posteriore, jack audio da 3.5 mm, USB di tipo C



Caratteristiche tecniche del Realme C3

Display: IPS, 6.52″, HD+, aspect ratio 20:9

CPU: MediaTek Helio G70

GPU: Mali-G52

RAM: 34GB

Memoria interna: 32/64 GB (espandibile fino a 256)

Sistema operativo: Android 10

Connettività: dual SIM, dual standby, 4G, VoLTE, WiFi, Bluetooth 5, GPS/AGPS/GLONASS/Beidou

Fotocamera posteriore: tripla (12MP, f/1.8 + 2MP, f/2.4 per il calcolo della profondità di campo + 2MP, f/2.4, sensore per le macro), flash LED

Fotocamera frontale: 5MP

Batteria: 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida

Altro: lettore di impronte digitali posteriore, jack audio da 3.5 mm, porta micro USB