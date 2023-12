Microsoft ha rilasciato la Build 26016 di Windows 11 nel Canary Channel per gli iscritti al Windows Insider Program, introducendo una serie di nuove funzionalità insieme a correzioni. Una delle novità principali è la Modalità di Stampa Protetta di Windows, consentendo alle stampanti certificate Mopria di funzionare senza dipendere da software di terze parti, garantendo anche maggiore sicurezza.

Questa versione apporta miglioramenti significativi, incluso un'icona aggiunta nell'opzione diagnostica della connessione Wi-Fi e correzioni per varie problematiche, come il corretto funzionamento delle scorciatoie da tastiera sul desktop e la resa corretta di WinRE (Windows Recovery Environment) riscontrata nel volo precedente. L'aggiornamento mira anche a migliorare le prestazioni complessive, insieme a correzioni minori nelle impostazioni e nei widget.

Tuttavia, alcuni problemi noti persistono, come malfunzionamenti in alcuni giochi e alcuni problemi di navigazione in alcune sezioni di Impostazioni e Widget.

Per ulteriori dettagli su come attivare la Modalità di Stampa Protetta di Windows o per fornire feedback, si consiglia di consultare il Feedback Hub. Resta da vedere quali ulteriori miglioramenti e ottimizzazioni verranno apportati nelle prossime versioni di Windows 11 nel corso dell'anno successivo.