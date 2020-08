Andrea Pimpini è un cantautore diciassettenne di Pescara (Abruzzo). Debutta nel 2017 come ospite del Romics, da quel giorno il suo percorso artistico viene arricchito da esperienze sempre più incredibili.



Festa della Musica 2019: Andrea canta "Se si potesse non morire" dei Modà







I primi successi: (2018-2019)

Nel 2018 Andrea pubblica il suo primo inedito, "Maledetta realtà", presentato in anteprima al Romics e al Castle Fondi Music Festival. Il vero successo, però, arriva soltanto con l'uscita di "Neve bianca". Il singolo natalizio scritto e cantato da Andrea Pimpini viene mandato in onda in tutta Lazio grazie a Radio RID96.8 e viene presentato in anteprima su Zoomagazine e Lifestyle Blog.

Un anno dopo, nel 2019, esce "Lacrima", il primo disco di inediti del cantautore abruzzese. L'album viene recensito positivamente da Radio Coop e riscuote grande successo online.



2020: Dirette da casa e un nuovo progetto alle porte

Quest'anno Andrea Pimpini è stato uno dei principali protagonisti dell'iniziativa #iosuonodacasa. Le dirette di Andrea sono state condivise su Sky TG24, R101, All Music Italia, Optimagazine e tanti altri web magazine.

Andrea però non si ferma e dopo aver pubblicato poche settimane fa il suo nuovo singolo "Come un fiore guarda il sole", annuncia il secondo disco di inediti: "Noi siamo". L'album uscirà Venerdì 4 Settembre



Segui Andrea Pimpini su Facebook, Instagram e Twitter per non perderti nessuna novità!