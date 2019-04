Si vota per il sindaco a Trecase al Vesuvio tra le liste dei candidati De Luca e Grieco

Sono state presentate da pochi giorni le liste elettorali per le votazioni a sindaco di Trecase del 26 maggio prossimo, aprendo le possibilità per i due candidati del piccolo borgo vesuviano in provincia di Napoli, che hanno arruolato i loro fedeli e indipendenti per rafforzare le preferenze elettorali.

Lista per il centrodestra, "Trecase nel Cuore", candidato alla fascia tricolore, l'avv. Raffaele De Luca:

1° Vincenzo Cirillo;

2° Vincenzo Erbetta;

3° Anna Fusco;

4° Salvatore Napodano;

5° Mafalda Matrone - detta Teresa;

6° Giovanni Sorrentino;

7° Luca Bandino;

8° Luigi Cirillo;

9° Antonio Cirillo;

10° Alfredo Bottazzo;

11° Maria Rosaria Balzano;

12° Luisa Stanzione.

"Prima vera Trecase", invece, è la lista per il centro sinistra, con candidatura a sindaco di Gerardo Grieco.

1° Luigi Cirillo;

2° Giuseppe De Luca - detto Pepi;

3° Lidia Ferraiuolo;

4° Claudia Paduano;

5° Maria Pagano - detta Nives;

6° Umberto Pelosio;

7° Giuseppina Porzio - detta Ilia;

8° Vincenzo Tortora - detto Enzo;

9° Carmela Tortora - detta Milena;

10° Giuseppe Villano;

11° Simone Sirto;

12° Antonino Vitiello.

Ci sono rimasti male i "pentastellati" di Pasquale Stefanile, che non è riuscito a presentare la propria lista per mancanza di sottoscrittori.