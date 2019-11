Da venerdì 22 novembre, è disponibile in radio, sulle piattaforme streaming e in digital download "PASSERAI ANCHE TU", il nuovo singolo di ANDREA RANA, estratto dall’EP "MONDI E ISOLE".

"Come sempre non amo descrivere i miei brani, semplicemente perché credo sia giusto che ognuno viva il momento dell’ascolto nel modo più personale possibile, costruendo la sua storia attorno a una canzone" - afferma Andrea Rana - "Posso semplicemente dire che il singolo Passerai anche tu rappresenta, per me, una nuova fase, un ennesimo nuovo inizio. Ho fortemente voluto che fosse il singolo di presentazione del disco, proprio perché lo ritengo, ad oggi, il mio brano più equilibrato sotto tanti punti di vista".

"PASSERAI ANCHE TU", è accompagnato da un videoclip girato in Puglia da Zima Film, che vede come protagonista la giovanissima attrice pugliese Alessandra de Luca.

"Dopo aver ascoltato il brano, mi son messo al lavoro per trovare qualcosa che si addicesse alle sonorità ed al testo scritto da Andrea" - commenta il regista Francesco Luperto - "Ho immaginato una struttura parallela: da un lato il cantato di Andrea in una location abbandonata, dall'altro una serie di immagini il cui scopo è quello di ricreare, visivamente, dei richiami più o meno espliciti al testo, immerse tuttavia in una ambientazione surreale. In fase di montaggio è stato molto stimolante immaginare la sintonia fra queste due storie parallele e farle convivere".



L’EP “MONDI E ISOLE”, in uscita sempre venerdì 22 novembre, è composto da 6 brani inediti. Un disco ricco di collaborazioni: lo scrittore e poeta toscano Luca Viviani è l’autore del testo di “Da un angolo all’altro”, la cantautrice campana, di origine inglese, Gina Rodia ha firmato la musica del brano che dà il titolo al disco, mentre la cantautrice milanese Amelie ha collaborato alla stesura del testo de “I mostri di Minecraft”.

A completare le collaborazioni Mimmo Galasso (pianoforte in Mondi e Isole), il cantautore e polistrumentista Marco Fapani e il produttore e compositore Giovanni Rosina che hanno curato gli arrangiamenti di due brani, rispettivamente “Da un angolo all’altro” e “I mostri di Minecraft” (Rosina è anche co-autore di quest’ultimo con Amelie). Ad occuparsi degli arrangiamenti delle altre 4 canzoni (e il mix e mastering dell’intero disco) il chitarrista e music producer Max Mungari, che ha anche suonato interamente i brani da lui realizzati (tranne la batteria di “Come tu mi vuoi”, suonata da Dado Pecchioli, collaboratore, fra gli altri, di Alessandra Amoroso).



Questa la tracklist di “MONDI E ISOLE”: Mondi e isole, Da un angolo all’altro, Come tu mi vuoi, Passerai anche tu, I mostri di Minecraft e Ancora sogni.