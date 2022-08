Lo ha riportato The Times. La UEFA starebbe per annunciare l'elenco di una serie di club europei che fino alla stagione 2020/21 avrebbero violato le regole del Fair Play Finanziario, che tra l'altro cambieranno a partire dal 2023.

Tra i club coinvolti, anche le italiane Juventus, Inter e Roma.

Inter e Roma, in ogni caso, avrebbero trovato un accordo con la Uefa, che però non escluderebbe comunque multe e restrizioni.

Più complessa invece la situazione della Juventus, che finora si sarebbe rifiutata di avviare una qualsiasi trattativa con la Uefa con cui, insieme a Barcellona e Real Madrid, è in causa per il tentativo di creare una Superlega, progetto lanciato e accantonato un anno fa.

The Times ha poi fatto sapere che, mentre fino al 2020/2021 sono una decina le squadre che saranno sanzionate per aver violato le regole FPF, per la stagione successiva il loro numero potrebbe addirittura raddoppiare.