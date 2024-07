La Puglia si prepara ad accogliere il prossimo 11 luglio alle ore 21:00 la prima edizione di “Canti alla Luna”, un evento unico nel suo genere che celebrerà l'arte e la creatività in tutte le sue forme. Patrocinato dal Comune di Mottola e sostenuto dal media partner “Ciccio Riccio”, l'evento vedrà la conduzione di Marcello Biscosi e Valentina Molfetta. La direzione artistica è affidata al cantautore Aldo Losito.

La serata si terrà nella suggestiva zona “La rotonda” di Mottola, che per l'occasione sarà chiusa al traffico ed aperta alle arti, trasformandosi in un'incantevole arena naturale. Questo scenario, con vista sui paesaggi della provincia di Taranto, parte della Basilicata e la catena montuosa del Pollino, offrirà uno sfondo mozzafiato per un evento indimenticabile, in un unico grande e suggestivo abbraccio. In questo magico contesto risplenderà alla luna un pianoforte a coda bianco, circondato da archi e strumenti d'orchestra.

Sul palco si alterneranno: Bungaro, Massimo Di Cataldo, Pierdavide Carone, Terraross, Marco Guazzone, Kimono (vincitrice di X-Factor 13), Martina Attili, il Maestro Gabriele Semeraro, il Maestro Michele Fazio, Maggie, Frankavilla, Raia e Rossana De Pace.

Questi artisti offriranno al pubblico versioni acustiche e orchestrali dei loro brani e mostreranno alla luna il proprio talento. Ci saranno poeti, scrittori, scultori e artisti di ogni tipo arricchiranno l'evento con le loro opere. Un momento speciale della serata sarà la premiazione di Domenico Dell'Osso, pittore e capostipite del nuovo surrealismo pop, noto per aver realizzato prestigiose copertine di dischi per artisti come Caparezza e Rockets. Sarà premiato inoltre, Don Cosimo Schena, “il poeta dell'amore”, scrittore e autore del libro “Dio è il mio coach”, condividerà le sue opere e riflessioni.

A tutti gli artisti sarà dedicato uno speciale sulla propria attività e riceveranno la targa premio “Canti alla Luna”.

L'appuntamento con “Canti alla Luna” è un'occasione imperdibile per vivere una notte all'insegna dell'arte, della musica e della bellezza sotto il cielo stellato di Mottola. Non perdetevi questa straordinaria celebrazione della creatività e del talento.

L'ingresso è gratuito!

