Gli Stati Uniti stanno cercando di piazzare al Qatar droni del valore di 500 milioni di dollari, offrendo in cambio il sostegno alle forniture di gas.

Il problema è che un tale scambio rischierebbe di destabilizzare ancora di più la situazione in Medio Oriente. Per tale motivo, il Dipartimento di Stato americano non ha ancora approvato la vendita di quattro droni MQ-9b Predator, sollecitata dal Qatar.

Doha ne è rimasta indispettita, perché Washington aveva approvato una vendita analoga fatta a Israele e agli Emirati Arabi.

Comunque. il presidente Biden ospiterà alla Casa Bianca il leader del Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani: parleranno di sicurezza energetica e di stabilità politica.