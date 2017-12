Boschi, il cerino di Renzi

27/10/2017 18:01 - Venerdì 27 ottobre, si è riunito il Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi, come di consueto , sotto la Presidenza del premier Gentiloni. Questa volta, però a svolgere le funzioni di segretario non è… (Giuseppe Ballerini)

11/11/2017 16:19 - L'agenzia Reuters ha comunicato che il capogruppo del Pd in commissione bilancio al Senato, Giorgio Santini, ha presentato un emendamento alla legge di bilancio 2018 per costituire un fondo che… (Mario Falorni)

Per parlare di banche Boschi incontrò anche Panetta, vicedirettore di Banca d'Italia

18/12/2017 10:59 - Mentre l'attuale sottosegretaria Boschi, riguardo alle banche ed al suo interesse per Etruria, conferma "per filo e per segno tutto ciò che ha detto in Parlamento due anni fa" ed il giornale della… (Antonio Gui)