Una notte scintillante e stellare quella della settima edizione di Miss Europe Continental 2019, per la finalissima europea.

Sabato 23 novembre al teatro Mediterraneo alla mostra d’oltremare di Napoli si sono accesi i riflettori sulle Olimpiadi della bellezza di Alberto Cerqua che hanno visto eleggere la più bella del vecchio continente tra tante meravigliose ragazze provenienti da tanti Paesi.

Il patrón partenopeo ha allestito un palco immenso e luminoso per un grande show tv , che sarà trasmesso da varie emittenti anche internazionali, con un parterre da red carpet stellare.

A condurre la serata, per il quarto anno, con eleganza , bravura e simpatia , Veronica Maya supportata nel backstage da Marco Senise ed una presenza femminile a sorpresa, la popolarissima Mercedesz Henger , per conoscere meglio tutte le finaliste. E con loro sul palco Gennaro Cassini, modello e attore, come valletto d’eccezione tra le decine di Miss pronte a contendersi La Corona, confermato per il secondo anno consecutivo in questo super evento.

Come madrina, super ospite internazionale e giurata Alejandra Meco: direttamente dalla Spagna, ha impreziosito questa edizione la protagonista di Una vita e Il segreto , le soap più seguite di canale 5 e del momento tra tutte le serie tv. Con lei in giuria gli attori Giorgia Gianetiempo e Luca Turco, e noti volti tv come Lucas Peracchi e Mila Suarez.

Sul red carpet, prima dell’evento, molti ospiti vip e ad accoglierli due star dei salotti televisivi come Maria Monse e sua figlia Perla. Sono intervenuti molti vip come l’attrice Ornella Giusto, de Il paradiso delle signore, e poi Giovanni Caso, Raffaele Imparato e Anna D’Agostino di Un posto al sole, gli attori Luca Riemma, Paciullo, Nunzio Bellino, l’autore e regista Giuseppe Cossentino, i modelli Nicola Coletta e Gennaro Napolitano, i cantanti Luis Navarro, Gennaro De Crescenzo e Greta Giordano , quest’ultima finalista di The Voice.

Talent, p.r. e red carpet sono stati coordinati da Massmedia comunicazione.

Alberto Cerqua ci tiene a ringraziare i partner tecnici e commerciali che permettono la realizzazione di uno show sempre più Scintillante e popolare: Mission Beauty di Francesca Mazzacane, Beesy 24 , Pasta Rosiello , Antonio Basile stylist, Giovanna Ercolano Couture, Alviero Rodriguez , Alessandra Amabile Academy .

E alla fine, tra tante nazioni, l’ha spuntata la Francia, e come nuova Miss Europe Continental 2019 è stata scelta Sara Tehari, vincitrice delle olimpiadi della bellezza, così Alberto Cerqua e il suo collaudato team organizzativo hanno adesso la nuova bellissima reginetta europea.