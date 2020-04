La quarantena sta per finire e presto torneremo a viaggiare in giro per l'Italia e per il mondo, anche se probabilmente non sarà da lunedì 4 maggio che potremo tornare alla completa normalità.

Quindi, in attesa che tutto torni come prima possiamo comunque accontentarci di viaggiare in Italia virtualmente, grazie ai tour virtuali dei migliori luoghi del nostro patrimonio culturale, con l'iniziativa "Gran virtual tour", promossa dal MiBACT.

"Gran virtual tour è un viaggio digitale lungo tutta la Penisola: esplora online da casa la bellezza del patrimonio culturale italiano attraverso i tour virtuali di teatri, archivi e biblioteche, musei e parchi archeologici statali alla scoperta di platee, foyer e palcoscenici, del prezioso patrimonio cartaceo e delle collezioni ricche di opere note e di tanti capolavori ancora da scoprire".