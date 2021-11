Col terzo ed ultimo appuntamento è stato completato l’aggiornamento degli Addetti al primo soccorso della Città Metropolitana di Messina. Gli eventi formativi sono stati svolti in presenza con la conduzione del Medico competente dott. Concetto Giorgianni e la collaborazione organizzativa dell’Ufficio Unico della Formazione e del Servizio Prevenzione.

Gli aggiornamenti, di particolare rilevanza in considerazione dell’emergenza epidemiologica in atto, oltre a costituire un preciso adempimento normativo, richiamato anche dall’ultimo “Decreto Fiscale” D.L. 146/2021, acquistano particolare significato alla luce dell’entrata in vigore della Legge 116, che prevede l’uso di defibrillatori per la rianimazione cardiopolmonare d’emergenza in tutti i luoghi pubblici.

Il dott. Giorgianni ha strutturato gli interventi in modo da proporre una parte d’insegnamento teorico-normativo e una parte di pratica, durante la quale i partecipanti hanno avuto la possibilità di esercitarsi nell’esecuzione su manichino di massaggi cardiaci a mezzo di compressioni toraciche. Il completamento della formazione degli Addetti di primo soccorso fa seguito all’aggiornamento degli Addetti antincendio ed emergenza e conferma la centralità che la Città Metropolitana di Messina dà alla qualificazione dei dipendenti, costantemente coinvolti negli eventi previsti dal Piano formativo dell’ente.