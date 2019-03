Le Forbici: “IN ASSENZA” è il nuovo singolo estratto da “Esseri viventi”, l’ultimo album della band astigiana

"In assenza è un brano sinth pop che parla del disordine e del vuoto, difficile da colmare, che si viene a formare dopo la rottura di una relazione importante lasciando dietro di se un senso di incompletezza.

“Esseri Viventi” è l'ultimo album pubblicato da Le Forbici, registrato da Alberto Pozzo Tebani che ha inoltre curato i sinth e gli arrangiamenti insieme alla band.

Il disco spazia attraverso diverse sonorità, dal rock più deciso e scuro di “Ninna nanna" e della Title track, a sonorità più ricercate ed oniriche de “Il clown" e "Cartoni animati".

Varie le tematiche trattate, dai sentimenti nelle loro varie sfaccettature a tematiche più sociali come le dipendenze e la consapevolezza del percorso umano che sta pian piano danneggiando il pianeta.

Guarda il video su Youtube



BIO

Le Forbici gruppo astigiano attivo dal 2006 con tre album all'attivo:

- Carta e inchiostro (2008)

- Il sistema (2012)

- Esseri viventi (2017)



Nell'arco di questo lungo periodo di attività la band si esibisce in numerosissimi concerti ed eventi live (da citare l'apertura ai Velvet, l'apertura ai Soul Sistem nell'ambito di Asti Musica, l'esibizione a casa Sanremo, la partecipazione per due stagioni al festival Collisioni, l'esibizione con Omar Pedrini come ospite ad Albaretto(CN), in più numerosissime serate in vari locali del nord Italia). Da segnalare anche moltissime interviste e passaggi in tutte le radio locali della nostra penisola con un grande consenso per il singolo “Pinocchio” estratto da “Il sistema”.

Le Forbici sono:

Luciano Ferrante - voce

Max D'Amico - chitarre

Ferruccio Battaglino - basso

Alessandro Giuga - batteria

Contatti e social

Facebook www.facebook.com/LE-Forbici

Sito http://www.leforbici.it