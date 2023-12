Il Maine, giovedì, ha escluso Donald Trump dal poter partecipare al ballottaggio dello Stato per le primarie delle elezioni presidenziali del prossimo anno, motivando la decisione, presa sulla base del 14° emendamento della Costituzione, per il ruolo avuto dall'ex presidente nell'assalto al Congresso del 6 gennaio 2021.

Quanto deciso dal Maine si va a sommare alla decisione del Colorado, avvenuta in precedenza sempre in base alle stesse motivazioni. Sulla vicenda si esprimerà la Corte Suprema federale, di cui molti dei suoi membri sono stati nominati da Trump.

Comunque, non va dimenticato che le primarie negli Stati Uniti servono ad un partito per scegliere il proprio candidato, assegnandogli un certo numero di preferenze in base al "peso" dello Stato rapportato a tutti gli altri.

Pertanto, se altri Stati non seguiranno l'esempio di Colorado e Maine, le chance di Trump per farsi nominare dai repubblicani come loro sfidante alle presidenziali 2024 rimarrebbero inalterate.