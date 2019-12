Anno ricco di novità per Ergo Assicurazione Viaggi, compagnia specializzata nel ramo viaggi e mobilità, che annuncia il trasferimento della propria sede italiana nel prestigioso centro direzionale di via Pola 9, a Milano. I nuovi uffici sostituiscono quelli di via Washington e si trovano nello stesso complesso che ospita Munich Re, uno dei principali Riassicuratori a livello mondiale, nonché unico azionista di Ergo Insurance Group.

Situato in posizione strategica tra le stazioni ferroviarie di Milano Centrale e Porta Garibaldi, il complesso nasce all’interno di uno stabile edificato alla fine degli anni ’60, oggetto di un recente intervento di recupero. La ristrutturazione ha comportato l’impiego di materiali a basso impatto ambientale e di accorgimenti volti a massimizzare il risparmio idrico e l’efficienza energetica dell’intero edificio. Le ampie facciate a vetri, ad esempio, sono state progettate per sfruttare quanto più possibile l’illuminazione naturale: in funzione dell’esposizione solare interagiscono con un sistema di sensori che regolano automaticamente l’accensione e l’intensità delle luci interne.



Dario Giovara, Managing Director Ergo Assicurazione Viaggi, dichiara: “La scelta di questa sede rispecchia i valori corporate di Ergo Insurance Group, orientati a promuovere un modello di sviluppo rispettoso dell’ambiente e del benessere individuale dei dipendenti. Il nostro Gruppo punta su “emissioni zero” e sostenibilità e questo approccio permea ogni nostra azione: da anni adottiamo soluzioni che ci permettono di ridurre drasticamente l’impiego di plastica e carta. Investiamo anche sulla digitalizzazione del processo di gestione dei sinistri, che ci consente di migliorare il servizio offerto ai nostri assicurati, perseguendo al contempo l’obiettivo di contenere i consumi e gli sprechi. A questo proposito, ricordiamo che Ergo Insurance Group e Munich Re sponsorizzano dal 2017 la EIT Climate-KIC, la più grande iniziativa dell’Unione Europea su cambiamenti climatici e innovazione”.

“L’ingresso nella nuova sede – aggiunge Daniela Panetta, Head of Sales Ergo Assicurazione Viaggi – segue di qualche mese l’operazione di rebranding che ha portato allo sviluppo di una nuova immagine su scala internazionale e si affianca ad una serie di novità specifiche per il mercato italiano, lanciate nel corso degli ultimi mesi: tra queste, segnalo la polizza di RC Professionale per Operatori Turistici e il potenziamento del customer care con un call center dedicato alla denuncia dei sinistri”.

