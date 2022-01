Non è mai troppo tardi per essere apprezzati. Dopo il successo dell’anno scorso ritornano le vetrine promozionali discografiche e televisive per emergenti, ideate dal chitarrista Mario Greco, che hanno come scopo quello di sostenere la cultura musicale dei giovani impossibilitati ad emergere per mancanza di spazi e strutture.

Fai informazione è lieta di inaugurare un ciclo di interviste a tutti gli emergenti che saranno presenti agli Eventi E.D.M. "Sanremo Discovery" e "Television Song Contest 2022" sotto la direzione artistica di Mario Greco al fine di dare spazio e voce ai giovani talenti italiani che hanno il coraggio di mettersi in gioco.

L'intervista...



Partiamo dalla scintilla: quando nasce la tua passione per la musica? Se dovessi descrivere te stesso, cosa diresti? Quando hai cominciato a percepire te stesso come Artista?Non ricordo dove, come e quando ma un bel giorno all'improvviso ho concretizzato di non essere stonata e che cantare alleggeriva la mia anima e mi regalava emozioni che vibravano tra le note. Sono un concentrato di mille emozioni amo essere in mezzo alla gente e non rinuncerei mai ai miei bei momenti di solitudine. Sembro dura e forte come una roccia e lo sono anche diventata dovendo superare tante difficolta con le mi sole forze e sono anche morbida come la neve che può sciogliersi empaticamente.Sono una Donna che risolve da sola le proprie fragilità cercando di nasconderle per pudore e protezione ma che quando sale sul palco e afferra quel microfono le vive e le mostra senza veli donando me stessa al pubblico. Quando mi sono percepita un artista? Non saprei probabilmente lo sono sempre stata.



Qual è il tuo sogno o aspirazione, cosa vuoi veramente?

Dimostrare a me stessa in primis e poi agli altri che non è mai troppo tardi e che non può essere l'età un problema. Cosa voglio? Realizzarmi artisticamente e regalare gioia, allegria e soprattutto emozioni.



Come nasce una tua opera? Cos’è per te l’ispirazione? Qual è il messaggio implicito nelle tue canzoni, cosa vuoi trasmettere?

Nasce dalle emozioni, dai sentimenti, dalle esperienze di vita.

L'ispirazione e introspezione, ascolto, osservazione, consapevolezza, viaggio. Voglio trasmette emozioni toccando le corde dell'anima.



Qual è secondo te una band emergente che faremmo bene ad ascoltare?Prima che esplodesse il loro successo avrei risposto i Manekin, mi son sempre piaciuti ed ero convinta che avrebbero fatto strada.



Come descriveresti la piazza musicale italiana?Un'insalata mista di gusti con un'infinità di variabili, ad ognuno il suo genere ed il suo gusto.



Qual è il tuo Cavallo di battaglia o meglio che genere di musica fai?Musica italiana, interpretazione del cantautorato.



Qual è Il libro più bello che hai letto o quello che ti ha cambiato la vita o almeno modo di pensare?The Secret, la legge d'attrazione...



Chi ti ha ispirato nella tua carriera? Quali sono i riferimenti artistici e culturali che ti hanno maggiormente influenzato nel corso del tempo?Sono cresciuta seguendo il festival di Sanremo, Festival Bar, i programmi della Carra, di Gianni Boncompagni, Pippo Baudo e Mike Bongiorno Fiorello, Paolo Bonolis, Focus e Quark.Durante la mia crescita ho molto apprezzato Mina, Mia Martini, Lucio Battisti, Riccardo Cocciante, Massimo Ranieri, i Pooh, Lucio Dalla, Fiorella Mannoia, Vasco Rossi, Alex Baroni, Tiziano Ferro, Fabrizio Moro è il grandissimo Renato Zero e tanti tantissimi altri cantautori italiani.Per quanto riguarda gli artisti internazionali, Duran Duran gli Spandau Ballet gli Europe per poi arrivare agli Scorpions, Dire Straits, Pink Floyd, Talk Talk, Rod Stewart, Barbra Streisand, Madonna, Queen, Jon Bon Jovi, Pet Shop Boys, Elvis Presley, Aretha Franklin, Lady Gaga, Amy Wine House, Maneskin forse è meglio che mi fermo qui. Insomma avrete capito che amo la musica in genere soprattutto di un certo livello.Per ultimo, ma non perché ultimi nella mia classifica, adoro le Opere, la musica classica e i musical. Ascoltare musica new age e meditativa mi rilassa tantissimo.



Come pensi che un giovane artista possa oggi “districarsi” un all’interno del panorama musicale contemporaneo? Cosa pensi dei talent?Studiando, ascoltando ogni genere musicale e crearne uno proprio. Oggi giorno la società è la tecnologia sono in continuo mutamento e non ci si può permettere di rimanere indietro. I social e i Talent oggi sono molto importanti e bisogna conoscerli e saperli usare, anche se però una maggiore esposizione di un determinato artista non significa per forza trovarsi di fronte un soggetto di valore.



Progetti in cantiere?Accrescere i miei talenti ed aumentare le mie competenze. Ci sono in cantiere varie proposte di collaborazioni lavorative in eventi tra cui la conduzione come presentatrice in contest importanti, di cui svelerò in seguito i particolari... Della serie non dire gatto se non ce l'hai nel sacco.