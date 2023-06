Un tocco di gusto e piacevolezza è quello che tinge il centro storico di Enna con la nuova apertura di Elite interior objects. In via Roma, 340, una splendida vetrina di oggettistica e design si accende di ottimismo.

Un rifugio confortevole ed elegante offerto a quanti vorranno condividere con la proprietaria Valeria Barresi la gioia delle piccole ricercatezze.

Elite interior objects è la testimonianza tangibile di un’imprenditrice che ha il coraggio di guardare avanti con speranza e determinazione, credendo ancora nei propri sogni. Un luogo dove progettare gli angoli di casa e renderli più piacevoli e funzionali. Non un semplice negozio di complementi d’arredo e articoli da regalo, ma un salotto per chi ama il bello e gli spazi che abita.

Elite interior objects si trova a Enna in via Roma, 340. New opening da domenica 18 giugno.