"Mentre mi trovavo in Albania il Primo Ministro Rama mi racconta la storia di 4 italiani che in un ristorante del posto erano scappati senza pagare il conto. Il ristoratore, dopo che le immagini della fuga erano diventate virali, aveva detto che era comunque felice perché i nostri connazionali avevano mangiato bene ed erano rimasti contenti.Mi sono vergognata, perché l'Italia che voglio rappresentare non è una Nazione che fa parlare di sé all'estero per queste cose, che non rispetta il lavoro altrui, che pensa di essere divertente fregando gli altri. Allora ho deciso di chiedere all'ambasciatore di andare a saldare il conto, che ho pagato personalmente. Niente di che, infatti io non ne ho neanche dato notizia.Eppure anche questo in Italia ha creato polemica, da parte di un'opposizione che evidentemente preferisce un'altra immagine dell'Italia. Me ne dispiace perché speravo che almeno su una cosa così banale si potesse essere tutti d'accordo".

E brava la premier. Veramente fantastica. Un esempio per tutti quelli che l'hanno preceduta. Ci voleva una (post) fascista per farci inorgoglire. Fossero stati come lei anche gli altri presidenti del Consiglio. Invece, figuriamoci... ecc. ecc. ecc.

C'è però un aspetto della vicenda che fa riflettere.

Da prima gli italiani, la Meloni ha sdoganato un nuovo motto: prima gli albanesi... o almeno prima i ristoratori albanesi, tutelati al 100% da clienti per nulla corretti.

Che c'è di male?

Nulla, se non che, a questo punto non si capisce perché in Italia la stessa premier si accanisca contro chi ha poco o nulla... persone a cui non dà i soldi, ma glieli toglie. E non solo a loro, ma anche alle persone che pur non navigando nell'oro e non essendo povere si vedono comunque alleggerire le tasche quotidianamente con prezzi che vanno alle stelle. E non si tratta solo del 10% in più rispetto ai 12 mesi precedenti che da tempo tutti devono pagare per riempire il carrello della spesa, ma anche dei prezzi che sono aumentati a dismisura per queste vacanze, da un posto in spiaggia fino al pieno dell'auto, che negli ultimi tempi stanno crescendo fuori controllo.

Che cosa ha fatto la premier anche per questi italiani?

Niente. Loro si devono arrangiare e devono pagare, ad esempio, anche le accise sui carburanti che, quando era all'opposizione, Meloni diceva che si sarebbero dovute abolire!

Per gli italiani "normali", quelli che non fanno i politici e non guadagnano 15mila euro al mese oppure che non sono banchieri o bancarottieri o grandi imprenditori, c'è una morale in tutto questo?

Forse sì. È giunto il momento di pensare di andare in Albania e aprire un ristorante... tanto se poi qualcuno non ti paga si è sicuri che, almeno in quel caso, Giorgia Meloni i soldi te li farà avere.