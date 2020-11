Priscilla Salerno scende in campo e ci mette la faccia per la giornata sulla violenza sulle donne, e non solo. Secondo l'attrice la sensibilizzazione deve essere costante e soprattutto spalmata durante tutto l'anno.



La star a luci rosse infatti dice no alla violenza in generale, e ricorda anche la vicenda che lo scorso anno aveva colpito l'opinione pubblica. A Legnano Sara Del Mastro nel 2019 sfigurò con l'acido l'ex ragazzo Giuseppe Morgante. Sono tanti i personaggi pubblici che intervengono continuamente su quella che proprio oggi il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha definito un'emergenza sociale.

La Salerno svolge attivamente dei ruoli sia nel campo della scuola e quello della politica. Di recente infatti l’attrice è stata attivista nelle elezioni regionali in Campania, e da anni impartisce lezioni di educazione sessuale nelle scuole italiane su il delicatissimo tema del revenge porn.