Bard arriva anche in Italia. È la nuova IA sviluppata da Google che, secondo Jack Krawczyk, Director of Product Management, sarà “in grado di aumentare la nostra immaginazione”.

LE FUNZIONALITÀ

Dopo essere uscita inizialmente solo negli Stati Uniti e nel Regno Unito, da oggi è a disposizione di quasi tutto il pianeta, con più di 40 lingue disponibili. In aggiunta, ci sono stati anche nuovi accorgimenti, tra cui: la possibilità di ascoltare le risposte di Bard, utile, per esempio, quando si vuole sentire la pronuncia corretta di una parola, grazie all'immissione di un impianto altoparlante. Un'altra funzionalità è quella di organizzare, fissare o modificare le conversazioni con Bard, per esempio vi suggerirà idee per scegliere qualsiasi sport praticare all'aperto. Infine, ma è disponibile al momento solo in inglese, si possono caricare immagini e l'IA le analizzerà per aiutarvi a scrivere magari qualche didascalia.

POSSIBILE IMPLEMENTAZIONE CON ALTRI SERVIZI

La nuova IA Bard potrebbe presto essere associata ad altri servizi come Gmail, foto o Maps per scrivere documenti, inviare mail oppure organizzare foto o viaggi.

DIFFERENZA CON CHATGPT

Di certo, quando si conversa con Bard, vengono raccolti alcuni dati da Google come per esempio la nostra geolocalizzazione o i commenti. Rendere anonime le conversazioni non è possibile (come ChatGpt), ma quantomeno c’è la possibilità di scegliere il lasso temporale in cui Bard archivierà i dati personali nell'account Google. L’impostazione predefinita è di 18 mesi, ma si può scegliere di modificarla a 3 o 36 mesi.