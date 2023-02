La Mercedes ha presentato la nuova W14, la vettura con cui nel mondiale di Formula 1 2023 proverà a rifarsi delle poche gioie riservate dalla scorsa stagione ai piloti della scuderia anglo-tedesca, Hamilton e Russell.

La nuovo monoposto non è una macchina ridisegnata da zero, ma un'evoluzione della W13 di cui ha cercato di eliminare i difetti che ne avevano pesantemente condizionato le prestazioni in quasi tutti i gran premi del 2022, a partire da quello del "porpoising".

Così la W14 mantiene molte delle caratteristiche dell'auto precedente, come le strette prese d'aria verticali per i radiatori, l'ampia area del pavimento fuori dal corpo della vettura e l'uso della "sis bar" per dirigere il flusso d'aria verso il basso sulla parte superiore dei sidepod.

Di diverso, troviamo i contorni inferiori dei sidepod arrotondati e più voluminosi nella parte anteriore e allungati nella parte posteriore. Le fiancate non si fondono più in modo uniforme con il cofano motore, ma sono separate da un canale di raffreddamento che convoglia l'aria espulsa dai radiatori e la fa uscire posteriormente, ai lati dello scarico.

Mike Elliott direttore tecnico della Mercedes: "L'anno scorso ci sono stati momenti in cui ci siamo interrogati chiedendoci se avessimo commesso un grave errore, e se pertanto avremmo dovuto cambiare completamente il progetto. Poi ci siamo detti che se fossimo ripartiti da zero avremmo iniziato più indietro rispetto ai progressi fatti finora: meglio prendere l'auto a disposizione e migliorarla. Anche se l'anno scorso abbiamo avuto molti problemi con la macchina, c'erano anche molte cose da salvare".

Sulla stessa linea, non poteva essere altrimenti, il team principal Toto Wolff: "Come dice Mike, se cambi un progetto puoi rischiare di fare tre passi indietro per farne due in avanti".

Hamilton era particolarmente fiducioso in vista della scorsa stagione. Quest'anno l'approccio è più cauto:

"So che abbiamo la squadra migliore per affrontare qualunque imprevisto. Speriamo di partire forte, ma non è sempre così e penso che l'anno scorso abbiamo dimostrato di poter affrontare qualsiasi difficoltà.L'anno scorso ero ottimista perché la squadra era ottimista. È stato uno shock per tutti noi. Quest'anno tutti sono molto più concreti. Forse non saremo i più veloci nei test, ma abbiamo il potenziale, si spera, di essere molto vicini ai migliori per poi colmare il divario all'inizio della stagione".

Sulla livrea Mercedes nel 2023 tornerà a dominare il nero, introdotto per la prima volta nel 2020 per promuovere la diversità e l'inclusione, una campagna con cui il team aveva sostenuto l'iniziativa di Hamilton nel voler far crescere la rappresentanza delle minoranze nel motorsport.

Abbandonato dopo due anni per un ritorno al tradizionale argento Mercedes, torna quest'anno al nero, per aiutare anche a risparmiare peso.