In Olanda in fila per fare scorta di cannabis. Anche l’Olanda si appresta a chiudere causa coronavirus fino al 6 aprile prossimo... e la comunicazione del Governo ha scatenato il panico tra alcuni cittadini.

Così, file chilometriche si sono create davanti ai "Coffee Shop" per riuscire a fare la scorta di cannabis da consumarsi durante il periodo di quarantena.

E non sono mancati i classici furbi che hanno cercato di saltare la fila.

Uno di loro ha iniziato a tossire... ma nessuno si è dato a gambe... e non è finita lì. Infatti, non solo la fila non si è sciolta, ma in compenso il "genio" è stato arrestato dalla polizia.