La nazionale italiano di calcio ha iniziato con una vittoria per 2-0 sulla modesta Irlanda del Nord il cammino per il mondiale 2022 che si svolgerà in Qatar, allungando così a 23 la serie di incontri senza sconfitte, con 18 vittorie e 5 pareggi.

Entrambi i gol dell'Italia sono arrivati nel primo tempo. Al 14' è Berardi ad aprire le marcature, mentre il gol del definitivo 2-0 lo sigla Immobile al 39'. Scialba la prova degli azzurri nella ripresa, come ha riconosciuto lo stesso CT, Roberto Mancini:

"Il primo tempo è stato ottimo, il secondo lo rivediamo perché potevamo fare meglio. Il primo tempo è stato perfetto perché abbiamo fatto due gol e potevamo farne anche altri due. Le giocate erano veloci. Nel secondo tempo abbiamo tenuto più palla e l’abbiamo fatta girare meno velocemente, ma dopo cinque mesi ci può anche stare.

Così Leonardo Bonucci: "E' importante non aver subito gol, anche se oggi nel secondo tempo abbiamo sbagliato tanto a livello tecnico. Dobbiamo migliorare nella fase di possesso. Nel secondo tempo non l'abbiamo fatta un granché ma quello che piace da quando è arrivato Mancini è l'entusiasmo. Questo è uno spirito importante che ci può portare lontano".

Infine, le parole di Ciro Immobile: "Il gol? E' una liberazione per me, perché non segnavo da un anno e mezzo e poi per le occasioni avute prima e per la squadra visto che la partita era complicata".

L'attaccante ha voluto dedicare la sua rete e la vittoria degli azzurri a Daniel Guerini, il giocatore della Primavera della Lazio morto nelle scorse ore in un incidente stradale a Roma:

"Il mio pensiero va a Daniel e alla sua famiglia. Questa vittoria è dedicata a loro, stanno vivendo cose che non si augurano neanche al peggior nemico. Ci ha scosso nel profondo e ci stringiamo alla famiglia con le condoglianze".



L'Italia sarà di nuovo in campo domenica sera a Sofia contro la Bulgaria, altra avversaria nel girone C di qualificazione ai mondiali di calcio del 2022.