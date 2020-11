In migliaia, giovedì, hanno accompagnato il trasferimento della salma di Diego Armando Maradona verso quella che sarà la sua "residenza" definitiva, il cimitero di Bellavista, a Buenos Aires, dove il campione argentino sarà seppellito vicino ai suoi genitori.

Dopo le lacrime e il cordoglio, come sempre avviene a tutte le latitudini, le questioni di interesse legate al vil denaro finiscono poi per prendere il sopravvento. Così, in attesa che parenti veri o presunti, amici vicini o lontani si facciano avanti per avanzare pretese sull'eredità di Diego Armando Maradona, la domanda che tutti si pongono è se e quanto il pibe de oro fosse ricco.

Di Maradona si può dire di tutto e di più, ma non che fosse legato al denaro. Chi lo ha conosciuto è sempre rimasto impressionato dalla sua incredibile generosità ed è anche per questo che era così tanto amato. Difficile pensare lo stesso affetto per un Messi e, soprattutto, per un Cristiano Ronaldo qualsiasi.

Maradona non era povero, ma neppure così ricco come forse in molti si sarebbero aspettati. Difficile dire quanto esattamente abbia guadagnato come calciatore ed è forse impossibile che possa riuscire a prestar fede alla promessa di donare, alla sua morte, tutto ciò che aveva guadagnato grazie al suo talento: infatti, oltre ad un contenzioso in corso con l'ex moglie Claudia, a contendersi l'eredità ci sono un paio di fidanzate, 4 figli ufficiali e sei figli ufficiosi... un bel problema, non c'è che dire, di cui si dovrà occupare il suo amico e avvocato Matias Morla.

Sebbene tra stipendi e sponsorizzazioni all’inizio degli anni '80, Maradona fosse uno degli atleti più pagati al mondo, il valore attuale oscillerebbe "solo" tra i 75 e i 100 milioni di dollari.

Dei beni immobili di Maradona fanno parte due proprietà a Villa Devoto, quartiere residenziale di Buenos Aires, un’altra situata a Puerto Madero nel pieno centro della città, la casa di Bellavista dove ha vissuto con la fidanzata Rocío Oliva, e una casa a Nordelta, non lontano dalla capitale, dove attualmente vivono le sorelle.

Tra le vetture in suo possesso si contano una Rolls Royce Ghost da 300.000 euro e una BMW i8 da 145.000 euro, senza dimenticare l'Hunta Overcomer (un carrarmato anfibio), donatogli durante il suo soggiorno in Bielorussia, quando era presidente onorario della Dynamo Brest.

E sempre da lì proviene l'anello di diamanti da 300.000 euro, che ha mostrato in varie occasioni, anche nell'ultimo periodo come allenatore del Gimnasia. Impressionante la sua collezione di gioielli.

Oltre allo stipendio di allenatore del Gimnasia La Plata, Maradona aveva delle sponsorizzazioni in corso con Puma, Konami ed EA Sports per l’utilizzo della sua immagine nei videogiochi di calcio. Infine, aveva anche scuole di calcio in Cina che portano il suo nome, oltre ad alcuni investimenti a Cuba e attività in Venezuela e in Italia.