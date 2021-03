Dopo due giornate di regate è 2-2 il risultato tra Luna Rossa e New Zealand con gli italiani che hanno dimostrato di potersela giocare, seminando qualche dubbio nelle certezze dei defender.

Stavolta, rispetto alla prima giornata, è stata la barca italiana ad aggiudicarsi la prima regata dopo poco meno 28 minuti di gara ed un vantaggio di 37 secondi. I neozelandesi, ovviamente, si sono aggiudicati la seconda prova.

Mai, prima di oggi, una barca italiana era riuscita a vincere due regate in Coppa America.







La prima parte della seconda regata è stata entusiasmante, con un testa a testa quasi da gara automobilistica, fino a quando Luna Rossa non è incappata in un errore umano: in una strambata l'equipaggio ha sbagliato rallentando la velocità della barca in modo evidente, concedendo circa 200 metri ai neozelandesi che, da quel momento, hanno preso il largo, tagliando il traguardo con 1:03" di vantaggio.

Tra meno di ventiquattr'ore si torna in acqua per due nuove sfide che, visto l'equilibrio tra i due equipaggi, promettono di essere altrettanto avvincenti.

Si gareggia al meglio delle 13 regate. La vittoria andrà al team che riuscirà ad arrivare per primo a sette vittorie.







Crediti immagine: twitter.com/americascup/status/1370309877042716673