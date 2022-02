Secondo la Tribù panamense del popolo dei Kuna, la Dea Mu, che prende forma da una farfalla, protegge le donne. Dopo aver creato il sole si è accoppiata ad esso generando la Luna e successivamente l’intero creato. La farfalla simbolo spirituale dell’anima e di un principio della creazione femminile. In grado di compiere migrazioni con milioni di ali che attraversano paesi e superando confini. In Messico, la loro migrazione, comunica il ritorno delle anime dei defunti. Questi miti erano cari a Elena Samperi, pittrice italiana poliedrica, molto attiva nel panorama artistico londinese negli anni ’80. Molte delle sue opere sono esposte in un museo a lei dedicato a Corniglio.

A questo suggestivo ed evocativo racconto si ispira il tema di Sulle tracce delle farfalle. Rivolto agli artisti urbani di qualunque nazionalità, il bando è stato ideato e progettato dall’Associazione Elena Samperi, in collaborazione con l’Associazione culturale McLuc Culture. Prevede la selezione di quattro artisti/e che dovranno realizzare delle opere di graffiti, di buon livello tecnico espressivo, da realizzare sulle pareti di quattro casolari tra i boschi del Borgo degli Artisti di Mossale, di Bosco di Corniglio. In Provincia di Parma. Le iscrizioni sono aperte sino al 25 Maggio e si possono effettuare tramite apposito modulo online. Una giuria di professionisti valuterà i bozzetti tenendo conto di più criteri tra cui: attinenza al tema, qualità artistica, interazione con l’ambiente, fattibilità in relazione alle risorse. Le opere saranno realizzate tra il 24 e il 26 Giugno. Gli Artisti/e saranno ospiti dell’organizzazione.

Il Borgo degli Artisti, frazione di Corniglio, è stato inaugurato nel 2021 ed è situato nel Parco Regionale delle Valli del Cedra e del Parma. Numerosi Artisti del passato si sono lasciati avvolgere dalla magia del paesaggio esprimendolo tramite le loro opere. Come Elena Samperi la cui mamma era nata proprio a Mossale Superiore. L’Associazione Elena Samperi nasce nel 2010 e da allora si è adoperata per promuovere nel territorio dell’Alta Val Parma iniziative di promozione culturale legate alla figura dell’Artista e per la valorizzazione di questi luoghi. L’Associazione McLuc Culture nata nel 2005 si occupa di promuovere la creatività urbana e per la diffusione della sua corretta conoscenza. Organizza eventi a livello nazionale e internazionale in particolare di graffiti e dintorni.

Sulle Tracce delle Farfalle è realizzato con il patrocinio e il contributo del Comune di Corniglio, Parchi del Ducato, Consorzio di Miglioramento Alta Val Parma. E’ possibile prendere visione del bando completo sui siti delle due associazioni e dei partners sostenitori.