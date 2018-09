Pain "Alright" è il nuovo singolo e tanti dj set in tutta Italia

Stefano Pain, uno dei più stimati dj italiani, nella sua lunga carriera ha remixato brani di grandissimo successo e collaborato con artisti di livello assoluto.

Originario di Alessandra, la città in cui vive ancora oggi, ogni weekend gira l'Italia e la fa muovere a tempo. Come se non bastasse, ha suonato pure in USA, Spagna, Siberia, Ucraina, Grecia, Croazia, Georgia, Giappone, Germania, Svezia, Russia, Svizzera... E pure il suo nuovo singolo, "Alright", uscito su Cube Recordings, sta già facendo ballare il mondo.

Tra la fine di settembre e ottobre è protagonista in tanti club diversi. Dalla Capannina di Bologna al Fellini di Pogliano Milanese (MI), dall'Astragalo di Gravellona al Sesto Senso di Lonato (BS), dal Joy and Joy di Torino fino allo Zettel della sua Alessadria… e ovviamente ogni martedì fa scatenare Fidelio Milano, al The Club.



Tra i tanti suoi dischi e remix, citiamo almeno "Somewhere In The Sky" (Ego / Cr2 rec), "Go" and "Retweet" (Juicy Music), "My House" (Bootylicious rec), "Hands Up Everybody" (Bootylicious rec)... e poi Bob Sinclar "Far L'Amore" (Stefano Pain Rmx) uscito su Yellow, la label di Sinclar, Craig David "Our Love" (Stefano Pain Rmx), Robbie Rivera "Ding Dong" su Juicy Music (Stefano Pain Rmx), Dhs 12 "Rock Da House" su Juicy Music (Stefano Pain Rmx), Stefano Pain & Dero "Retweet" su Juicy Music Michael Gray "Borderline" (Stefano Pain Rmx), Maurizio Gubellini & Stefano Pain "Shake It Up" su Bootylicious Rec... quest'ultima, tra l'altro, è la label specializzata in musica Progressive House che Stefano Pain gestisce con Danilo Rossini.



Tracce prodotte da Stefano Pain sono state programmate da BBC Radio1 Essential Mix, sono entrate in classifica come DMC US House Chart Cool Cut Chart e Beatport Chart e pure entrate nelle playlist di dj come Swedish House Mafia, Tiesto, David Guetta, Avicii, Axwell, Sebastian Ingrosso, Alesso, Pete Tong, Paul Oakenfold, Bob Sinclar, Fedde Le Grand, Nicky Romero, Harwdell, Dyro, Dannic, W&W, Bingo Players, Eddie Thoneik, Chuckie, Daniz Koyu, Roger Sanchez, Thomas Gold, Dannic, Daddy's Groove, Promise Land, Alex Gaudino, Robbie Rivera, Dimitri Vegas & Like Mike, Swanky Tunes, Firebeatz, Nari & Milani, Antoine Clamaran, Olav Basoski (...)

Il calendario di Stefano Pain tra fine settembre e ottobre 2018

Settembre 2018

Venerdì 21 - Capannina - Rock the Club Bologna

Sabato 22 - Fellini - Pogliano Milanese (MI)

Ottobre 2018

Martedì 2 - Fidelio Milano

Sabato 6 - Astragalo Gravellona

Martedì 9 - Fidelio Milano

Sabato 13 - Sesto Senso - Lonato (BS)

Martedì 16 - Antica Sacile - Pordenone

Venerdì 19 - Capannina / Rock The Club - Capannina Bologna

Sabato 20 - Fellini - Pogliano Milanese (MI)

Martedì 23 - Fidelio Milano

Venerdì 26 - Zettel Alessandria

Sabato 27 - Joy & Joy Torino





www.stefanopain.it

https://it-it.facebook.com/djstefanopain/

https://www.instagram.com/djstefanopain/