L’ Academy ha rivelato le attese Short-List dei semifinalisti per gli Oscar 2024 in 10 categorie: miglior documentario, miglior film internazionale, migliori effetti speciali, miglior sonoro, miglior cortometraggio documentario, miglior trucco e acconciatura, miglior colonna sonora, miglior canzone, miglior cortometraggio animato, miglior cortometraggio.

Per la categoria Miglior film internazionale l’Italia è tra i semifinalisti con Io Capitano. Dopo la candidatura ai Golden Globe e ai Satellite Awards, il film di Matteo Garrone fa un ulteriore passo in avanti nella corsa agli Oscar laddove una nomination sarebbe già una vittoria considerando che partono favoriti quest'anno per la cinquina finale: Regno Unito (in testa), Spagna, Francia, Germania, Finlandia, Giappone seguiti da Ucraina, Messico, Tunisia, Bhutan.

Ecco i 15 semifinalisti (11 su 15 rispetto alle previsioni).

Armenia, Amerikatsi

Bhutan, The Monk and the Gun

Denmark, The Promised Land

Finland, Fallen Leaves

France, The Taste of Things

Germany, The Teachers’ Lounge

Iceland, Godland

Italy, Io Capitano

Japan, Perfect Days

Mexico, Totem

Morocco, The Mother of All Lies

Spain, Society of the Snow

Tunisia, Four Daughters

Ukraine, 20 Days in Mariupol

United Kingdom, The Zone of Interest